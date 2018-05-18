Национальная библиотека вечером 19 мая окрасится в фиолетовый цвет

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека вечером 19 мая с 21.30 до 23.30 окрасится в фиолетовый цвет в знак поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, сообщили БЕЛТА организаторы.

В акции будут задействованы и другие объекты столицы - отель DoubleTree by Hilton и торговый центр Galleria. Кроме этого, около 21.00 у отеля, а в 21.30-21.45 - у Национальной библиотеки пройдут флешмобы.

19 мая - Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (World ibd day). Во многих странах проходят акции в поддержку людей, живущих с этим тяжелым заболеванием.

Официальный цвет Всемирного дня борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника фиолетовый. В таком освещении в этот день предстанут многие мировые достопримечательности и архитектурные сооружения. За время проведения акции фиолетовым цветом окрашивались Триумфальная арка и Эйфелева башня в Париже, египетские пирамиды, разводные мосты Санкт-Петербурга. Желающие поддержать акцию крепят фиолетовую ленточку на лацкане пиджака, рубашке, повязывают галстуки этого цвета.

Воспалительные заболевания кишечника - это группа хронических заболеваний, при которых развивается иммунное воспаление в стенке кишечника. 95% таких заболеваний - это болезнь Крона и язвенный колит.-0-