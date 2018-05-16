Национальный детский форум "Мы - лидеры Беларуси" пройдет 18-19 мая в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский форум "Мы - лидеры Беларуси" пройдет 18-19 мая в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи Министерства образования, сообщили БЕЛТА в центре.

Ожидается, что в форуме примут участие 105 человек, в числе которых члены республиканского координационного совета молодежных парламентов, победители и призеры областных этапов республиканского смотра-конкурса "Лидер года", конкурсов "Детский и молодежный парламент", "Юный журналист в Городе, дружественном детям", лидеры детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. Как проинформировали в центре, во время форума состоится заключительный этап конкурса "Лидер года" (его темой станет "Лидеры Беларуси: наш вклад для малой родины"), интерактивные и дискуссионные площадки, круглый стол, презентация социальных проектов и инициатив, встреча с парламентариями.

Форум нацелен на воспитание чувства гражданской ответственности и социальной активности у детей и молодежи, стимулирование работы лидеров детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. Среди его целей также - поддержка детских и молодежных инициатив и социальных проектов, направленных на развитие волонтерского движения в Беларуси.

Организаторами форума выступают Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, ведущие республиканские детские и молодежные общественные объединения и организации.-0-