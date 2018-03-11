Национальный этап Всемирных детских игр победителей пройдет в Беларуси весной

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный отборочный этап Всемирных детских игр победителей состоится 29 апреля - 1 мая на базе Острошицко-Городокской средней школы Минского района, сообщили БЕЛТА организаторы.
Всемирные детские игры победителей - это спортивные состязания для детей, перенесших онкологические заболевания. Они проводятся в Москве ежегодно с 2010 года, а в этом году впервые в Беларуси состоится отборочный этап, организатором которого выступит местный благотворительный фонд "Прикосновение к жизни".
Более 50 ребят из разных уголков Беларуси покажут свои способности в таких видах спорта, как бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. "Каждый в этих играх уже победитель, - отметили в фонде. - Потому что эти дети одержали свою самую важную победу - над болезнью. С помощью игр мы стремимся показать, что нет границ у человеческих возможностей и что спорт способен вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни".
Проживать маленькие и юные участники будут на базе спорткомплекса "Раубичи".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.448 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.95 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.4 BYN
|3.46 BYN