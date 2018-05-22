Научно-исследовательский центр по фармации планируют создать в Витебске

22 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Научно-исследовательский центр в области фармации планируется создать в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель совета директоров СООО "Нативита" Алексей Сычев.

Проект предполагается реализовать на базе Витебского государственного медицинского университета с участием предприятий, входящих в медико-фармацевтический кластер "Союз "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты". В соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 15 мая №357, Витебскому медуниверситету будет продано капитальное строение в областном центре на проспекте Фрунзе, 77. Это бывший производственно-административный корпус ОАО "БелВитунифарм", на базе которого и предполагается создать не имеющий аналогов в Беларуси научный центр, отметил Алексей Сычев.

"Компания "Нативита" готова выступить партнером в его создании, в том числе профинансировать инженерно-техническое сопровождение проекта и оснащение центра необходимым оборудованием. Форма участия, будь то проект государственно-частного партнерства или совместное предприятие, сейчас прорабатывается", - сказал он. Проект получил поддержку Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

В будущем научно-исследовательском центре предполагается организовать оборудованные по последнему слову техники лаборатории по биотехнологиям, по доклиническим, биоэквивалентным исследованиям, а также лабораторию малого химического синтеза, позволяющую осуществлять синтез дорогостоящих субстанций, проводить моделирование изоморфных форм. Это даст возможность реализовать проекты участников медико-фармацевтического кластера по созданию инновационных фармацевтических продуктов. Лаборатории и базы должны иметь международную аккредитацию и соответствовать международным стандартам GLP (Good Laboratory Practice - Надлежащая лабораторная практика) и GMP (Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика).

Медико-фармацевтический кластер "Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты" зарегистрирован 19 августа 2015 года. В его состав входят Витебский государственный медицинский университет, СООО "Нативита", ОАО "БелВитунифарм", ООО "ВитВар", СООО "АконитФарма", СООО "Меделкомбел", ООО "Фарммаркетинг Групп", ККУП "Витебский областной центр маркетинга", НП "Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров" (Россия), РПУП "Академфарм", ООО "Сивитал".-0-