Названы победители III конкурса инициатив ПРООН "Будь здоров!"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители III конкурса инициатив ПРООН "Будь здоров!" в Гродненской и Минской областях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор инициатив Татьяна Снитко.

Конкурс местных инициатив - одно из мероприятий проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД), который финансируется Евросоюзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения в 2015-2019 годах. Этот конкурс, направленный на продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на местном уровне, проводился в 2017-2018 годах. Всего подано 104 заявки: 70 - на реализацию в Гродненской области, 28 - в Минской, 6 - на реализацию сразу в двух областях.

В итоге из 28 заявок, допущенных к оценке, победителями признаны восемь: четыре - на реализацию в Гродненской области, три - в Минской и одна общая. Объем финансирования этих инициатив составляет около 225 тыс. евро.

Так, Гродно, Лида, Молодечно, Смолевичи, Дзержинск, Солигорск станут местом реализации инициативы "Сердечный патруль", направленной на профилактику и реабилитацию людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также в числе победителей западного региона оказались Сморгонская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов, Лидское межрайонное общественное объединение и Гродненская объединенная организация ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников", областное подразделение "Белорусской федерации ориентирования". Их инициативы предполагают инклюзию в занятиях спортом, ведении здорового образа жизни для людей, имеющих ограничения.

В Минской области финансовую поддержку ЕС получили инициативы социально-информационного учреждения "Городское развитие", Центра поддержки материнства и детства "МамСтарт" и Слуцкой епархии БПЦ. Они направлены на профилактику травматизма детей и подростков, продвижение ЗОЖ на местном уровне, а также развитие партнерства в этом направлении и совместной деятельности некоммерческих организаций, местных органов управления и сообществ.

Первый конкурс инициатив ПРООН "Будь здоров!" состоялся в 2016 году в Могилевской и Витебской областях, второй - в 2017 году в Брестской и Гомельской. В результате в этих регионах поддержана реализация 16 инициатив.-0-