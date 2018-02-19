Не отработавшие распределение выпускники Брестской области в 2017 году выплатили по искам Br569 тыс.

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры в 2017 году взыскали Br569 тыс. с выпускников учебных заведений Брестской области, не отработавших распределение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Выпускники высших и средних специальных учебных заведений, обучавшиеся за счет республиканского и местных бюджетов, но не отработавшие установленный законодательством срок, выявляются совместно с учреждениями образования. В 2017 году прокурорами области предъявлено 155 исков по возмещению средств, затраченных на подготовку специалистов, на сумму Br569 тыс. Все они рассмотрены и удовлетворены.
Особую категорию составляют иски к безработным гражданам, которые были направлены для обучения и трудоустройства, однако их отчислили из учреждений образования. В этой связи финансовые требования на сумму более Br3 тыс. предъявлены к 15 жителям региона.
В прокуратуре отметили, если должник добровольно не выполняет требование суда, к нему применяются принудительные меры. В частности, временно он может быть ограничен в праве выезжать за пределы страны, управлять транспортными средствами. Возможны и другие ограничения.-0-
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