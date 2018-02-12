Неделя белорусской кухни пройдет 12-18 февраля в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 12 по 18 февраля, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Участие в акции примут 90 кафе и ресторанов столицы - разные по типу и формату, но объединенные идеей популяризации национальной кухни и развития культуры питания. Гостям предложат пять блюд: салат "Грибное лукошко" - Br3,7, густая похлебка с тыквой, птицей и грибами - Br3,5, зраза "Радзивилловская" с картофельным пюре и грибами в сметане - Br8, свиные ребрышки в глазури из кваса с картофельными копытками - Br9, пышные блинчики с творожно-мятным кремом и клубничным соусом - Br3,5.

Акция проводится в 16-й раз. Принцип Недели белорусской кухни - единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта.-0-