11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В 17-й раз кафе и рестораны столицы объединяются ради популяризации национальной кухни и развития культуры питания. До 17 июня 77 различных по формату и типу объектов общепита предложат гостям пять блюд национальной кухни по единой цене.

В специальное меню, соответствующее сезону, вошли: летний овощной салат с домашним творогом за Br3,5, холодник на кефире с печеным картофелем за Br2,5, лапуны с грудинкой и грибным соусом за Br7, мачанка с блинами за Br9, березово-медовый напиток за Br2.

Перечисленные блюда готовятся по единым рецептурам, которые разработаны совместно с бренд-шефом ресторанно-развлекательного комплекса "Титан".

С полным перечнем заведений - участников Недели белорусской кухни можно ознакомиться на сайте ГУПР.-0-