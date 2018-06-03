Неделя белорусской кухни в Минске с 11 по 17 июня предложит особое летнее меню

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя белорусской кухни пройдет в Минске с 11 по 17 июня, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Это уже 17-й раз, когда кафе и рестораны столицы объединятся ради популяризации национальной кухни и развития культуры питания.
В течение недели 77 различных по формату и типу объектов общепита предложат гостям пять блюд национальной кухни по единой цене.
В специальное меню, соответствующее сезону, вошли: летний овощной салат с домашним творогом за Br3,5, холодник на кефире с печеным картофелем за Br2,5, лапуны с грудинкой и грибным соусом за Br7, мачанка с блинами за Br9, березово-медовый напиток за Br2.
Перечисленные блюда готовятся по единым рецептурам, которые разработаны совместно с брэнд-шефом ресторанно-развлекательного комплекса "Титан".
С полным перечнем заведений - участников Недели белорусской кухни можно ознакомиться на сайте ГУПР.-0-
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