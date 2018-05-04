Неделя детской безопасности стартовала в Могилевской области

4 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Неделя детской безопасности сегодня стартовала в Могилевской области, сообщила БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Татьяна Старосотникова.

Мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. При хорошей погоде ребята много времени проводят на улице и нередко предоставлены сами себе. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям контролировать досуг подростков.

"Постоянное напоминание о безопасности может оградить детей от происшествий на дороге, - подчеркнула Татьяна Старосотникова. - Также стоит уделить внимание юным велосипедистам, которым еще не исполнилось 14 лет - им кататься можно под строгим контролем взрослых и вне зоны проезжей части".

Далеко не всегда детвора следует правилам и задумывается об опасности. Причина ДТП с участием детей чаще не в незнании законов дорог, а в невнимательности и несоблюдении простых правил безопасности. Во время игры дети забывают обо всем, а в силу своего возраста не задумываются о последствиях. Умение человека за рулем предвидеть опасность и готовность при внезапном появлении ребенка на дороге остановить свой автомобиль - один из главных факторов, предупреждающих детское травмирование.

С начала текущего года на дорогах региона с участием детей произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 несовершеннолетних получили травмы.-0-