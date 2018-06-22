22 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Неделя интеграции и сотрудничества пройдет в Могилеве накануне V Форума регионов Беларуси и России. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, которая принимает участие в круглом столе "Переход к цифровой экономике как условие конкурентоспособности Беларуси и России" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

В работе недели примут участие делегации из городов-побратимов Беларуси и России, представители регионов двух стран, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, представители бизнес-собщества. "В формате мероприятия планируется провести анализ и подвести итоги взаимодействия, обсудить перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Также программой предусмотрено подписание конкретных договоров, как между регионами, так и предприятиями по реализации совместных проектов в самых различных сферах", - заметила Марианна Щеткина.

Она также отметила активную работу, проводимую местными органами власти по подготовке к этому значимому событию. "Мы накануне побывали на всех основных строительных площадках и объектах Могилева, которые будут принимать гостей форума. Везде кипит активная работа и видно, что Могилев меняется прямо на глазах. Областной центр становится красивым, светлым, современным городом, комфортным для проживания. И, самое главное, это делается прежде всего для людей, которые здесь живут, а также для достойной встречи гостей любого уровня и туристов", - резюмировала Марианна Щеткина.-0-