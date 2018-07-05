Неделя обучающих мероприятий для семей стартует в роддомах Минска 23 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия мероприятий "Родильный дом, доброжелательный к семье!" пройдет в белорусской столице с 23 по 27 июля по инициативе комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Мы открываем двери родильных домов столицы, чтобы семьи увидели место, где происходит чудо рождения, познакомились с людьми, которые помогают ему свершиться и настроились на доверительные отношения с акушерами", - пояснила главный акушер-гинеколог Мингорисполкома Ирина Иконостасова. Фактически родильные дома откроют свои двери для своеобразных смотрин, во время которых будущие родители присмотрят подходящее учреждение, в котором появятся их дети.

Программа недельного марафона доброжелательности продумана таким образом, чтобы дать максимальный объем современных знаний о том, как подготовиться к рождению детей, о здоровье мамы и ребенка, об отцовстве, сексуальной жизни во время и после беременности, уходе за красотой будущей мамы, рационе питания мамы и малыша и многом другом. Гостей ждут бесплатные консультации психолога, юриста, экспертов папа-школы, сюрпризы.

Ежедневно в каждом родильном доме гости будут иметь возможность получить подарок - право на бесплатные семейные (партнерские) роды. Для этого нужно попросить у гинеколога в женской консультации по месту регистрации флаер с уникальным номером, зарегистрироваться и приходить всей семьей на мероприятия недели.

Участие в мероприятиях будет полезным и для детей, которые смогут психологически подготовиться к появлению братика или сестрички на особенном празднике, полном приключений и соревнований. Под присмотром талантливых педагогов социального центра "Счастливый малыш" SOS Детская Деревня Боровляны они интересно проведут время. Малыши научаться держать ложку, завязывать шнурки, сделают особенные подарки для мамы, посоревнуются за призы.

Кроме того, уже сейчас открыто голосование за самый "Доброжелательный к семье родильный дом Минска". Тем минчанам, которые уже стали родителями, предлагают проголосовать за свой родильный дом, если они остались довольны всеми этапами пребывания в нем.

Участие во всех активностях недели бесплатное, но требуется предварительная регистрация.-0-