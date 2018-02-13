Неделя памяти Машерова открывается сегодня в Россонском районе

13 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Неделя памяти П.М.Машерова открывается сегодня в Россонском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Россонском райисполкоме.

Акция, посвященная 100-летию со дня рождения известного общественно-политического деятеля Беларуси второй половины XX столетия, начнется с торжественного открытия в райцентре аллеи Славы героям Россонщины, расположенной возле Музея боевого содружества. Участники мероприятия - представители районных и областных органов власти, местные жители, гости - пройдут вдоль семи гранитных памятных знаков. На них увековечены имена Героев Советского Союза С.И.Жукова, А.К.Шелепеня, В.А.Хомченовского, П.И.Рубиса, а также Героев Социалистического Труда А.С.Горецкой, Т.И.Хмельковой. Их память все присутствующие почтят минутой молчания.

Продолжится мероприятие в музее. Своими воспоминаниями о совместных боевых буднях с Машеровым поделится воевавший с ним в одном отряде местный житель, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Константин Полевечко. О любопытных деталях мирных будней расскажет пенсионерка Алла Тращенко, возглавлявшая в 1970-е годы колхоз "Россоны". Полное впечатление о многогранной личности этого человека помогут сформировать мультимедийная презентация "Россонский край в судьбе П.М.Машерова", архивная фотовыставка и выступления участников научно-практической конференции "Россонский край: история, культура, люди", которая соберет представителей Института истории НАН Беларуси, Военно-научного общества при Минобороны, ВГУ имени П.М.Машерова, Полоцкого госуниверситета.

В районе запланированы также тематические выставки в библиотеках, вечера памяти, круглые столы в учреждениях образования. Многочисленные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения П.М.Машерова, широко проходят в эти дни и в других регионах Витебской области.

Петр Миронович Машеров родился в 1918 году в деревне Ширки Сенненского района. В августе 1941 года организовал и возглавил подполье в Россонах, с апреля 1942-го был командиром партизанского отряда имени Н.А.Щорса, с марта 1943-го - комиссар партизанской бригады им. К.К.Рокоссовского. Член ВКП(б) с марта 1943 года. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии с 1965 года, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС с 1966 года. Герой Советского Союза (1944), Герой Социалистического Труда (1978). Являлся видным советским партийным деятелем, пользовавшимся огромной популярностью и поддержкой у населения.-0-