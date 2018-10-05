Неделя психического здоровья пройдет в Минске 8-14 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация Белорусского общества Красного Креста совместно с центром "Открытый дом" с 8 по 14 октября проводят в столице Неделю психического здоровья, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Программа недели насыщена мероприятиями, главная цель которых - рассказать о людях с психическими заболеваниями, снизить негативное отношение общества к ним. Попытки избавится от стигм среди минчан будут предприняты с помощью выставки творческих работ гостей центра и фотовыставки "Свои среди своих" в Минской областной библиотеке им. Пушкина, выступления форум-театра на тему "Родители и дети" (10 октября).

11 октября состоится благотворительный вечер для гостей центра "Открытый дом" и презентация сборника стихов в кофейне "1801", и в этот же день партнеры, заинтересованные в реализации пилотного проекта "Открытый дом" на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей (стартовал в июне этого года), обсудят варианты сотрудничества. На 12 октября запланирован визит гостей и волонтеров центра в детский психоневрологический дом-интернат. И весь октябрь в холлах кинотеатров Минска будут транслироваться социальные ролики "Домыслы" и "Гении".

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. В Беларуси за последнее десятилетие прирост числа новых больных психическими расстройствами превысил 50%.

БОКК в сотрудничестве с Исландским Красным Крестом и Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с 2013 года реализует проект "Поддержка людей с психическими заболеваниями", чтобы помочь в социальной реабилитации таких людей и снизить негативное отношение общества. 10 октября 2013 года создан центр "Открытый дом". С тех пор в нем прошли социальную реабилитацию 130 человек. Из них 78 добились устойчивой ремиссии и могут жить самостоятельно и активно. Также особое внимание уделяется поддержке близких родственников людей с психическими заболеваниями.-0-