14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя устойчивой энергетики - 2018 пройдет в Браславе 18-23 июня, сообщили БЕЛТА в Центре экологических решений.

Неделя устойчивой энергетики будет включать лекции, выставки, экологические акции и соревнования, цель которых - привлечь внимание людей к темам климата, возобновляемой энергетики и энергосбережения. "Программа с каждым годом становится все более насыщенной и полезной как для жителей, так и специалистов региона, - отметил координатор проекта от Центра экологических решений Дмитрий Буренкин. - Так, например, в этом году не только добавляются интересные форматы мероприятий, но и пройдут важные презентации. Например, будет озвучена разработанная стратегия по достижению Браславским районом климатической нейтральности. Приглашены международные эксперты, которые долгое время работают с темой".

Неделя устойчивой энергетики - 2018 организуется Браславским районным исполнительным комитетом и Центром экологических решений по проекту "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси", финансируемому Европейским союзом. До конца июня будет работать интернет-сервис "Климатический вопрос": жители города могут задать вопросы представителям Браславского райисполкома и Центра экологических решений по ключевым темам проекта.-0-