Недостатки на детских площадках Минска устранены по итогам мониторинга прокуратуры

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостатки на детских площадках в Минске устранены по итогам мониторинга прокуратуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Наталья Косач.

Прокурорские работники в течение апреля проводили мониторинг состояния детского игрового оборудования и прилегающих к нему территорий. Неравнодушным жителям города предлагали сообщать о недостатках. По словам Натальи Косач, активное участие граждан в мониторинге свидетельствует об их небезразличности к проблемам города и отдельного двора. На телефон доверия столичной прокуратуры поступило более 20 сообщений о ненадлежащем состоянии игрового оборудования, более 50 сигналов - через форму связи "Письмо прокурору" и 7 граждан обратились в органы прокуратуры с соответствующими жалобами. Чаще всего о нарушениях сообщали жители самого большого района в городе - Фрунзенского.

По каждому из этих фактов проведена проверка, прокуроры выезжали на места. По результатам мониторинга прокуратура вынесла 25 предписаний, внесла 8 представлений. Требовалось незамедлительно устранить нарушения в состоянии детского игрового оборудования, территорий детских площадок. "Мы получили ответы об устранении выявленных нами нарушений, но вышли и проверили это на месте. Работа действительно проделана: игровое оборудование отремонтировано и/или покрашено, приведены в надлежащее состояние территории площадок, там, где игровое оборудование представляло опасность для детей, произведен его демонтаж", - сказала Наталья Косач.

Например, в Октябрьском районе проведен ремонт и замена сидений каруселей вблизи домов 21, 27 по улице Жуковского, дома 31 по улице Воронянского, за домом 18/1 по улице Бакинской. Заменены сидения качелей-балансира около дома 80 по улице Ландера, отремонтирована горка, расположенная между домами 1/1 и 11 по улице Корженевского. На территории детской игровой площадки между домами 4 и 6 по улице Белинского и 11 по улице Кнорина отремонтирована конструкция "машинка", возле игрового комплекса "лесенка" убраны камни и палки, бетонное основание ската детской игровой горки засыпано песком. Отремонтирована и покрашена песочница, а также скамейки на детской площадке, расположенной вблизи жилых домов №6 и 8 по Логойскому тракту. Во дворе дома 17 по улице Шоссейной на детской площадке установлена новая деревянная песочница.

Во время посещения адресов для обследования детского игрового оборудования прокурорские работники выявили и другие нарушения законодательства, которые не оставили без внимания. За стоянку транспортного средства с нарушением правил дорожного движения некоторые жители города привлечены к административной ответственности.

По результатам мониторинга где-то нарушения устранены лишь частично, прокуроры уделят этому особое внимание. При наличии оснований будет поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности.-0-