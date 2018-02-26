Недостатки в обеспечении безопасности выявлены на остановочных пунктах Барановичского отделения БЖД

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская транспортная прокуратура выявила недостатки в обеспечении безопасности пассажиров на остановочных пунктах железнодорожного транспорта на территории Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, в Ганцевичском районе отсутствовали два запроектированных пешеходных перехода через железнодорожные пути к платформам, в некоторых случаях установлено несоответствие высоты ограждений. На пассажирской платформе остановочного пункта "Локомотивное депо" были отверстия в швах между плитами, что могло привести к травмированию пассажиров.

Территория остановочного пункта "Рассвет" не была благоустроена, в том числе участок, прилегающий к пандусу. Это препятствовало людям с ограниченными возможностями безопасно съезжать с пассажирской платформы. Выявлены и другие нарушения нормативных правовых актов.

На основании представления прокурора шесть должностных лиц Барановичского отделения БЖД привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности. Руководству Барановичской дистанции гражданских сооружений необходимо устранить эти недостатки и привести остановочные железнодорожные пункты в надлежащее состояние.-0-