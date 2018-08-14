"Нефтяной" маршрут представят туроператорам на семинаре в Гомельской области

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Образовательный семинар для представителей туристической сферы пройдет 14-15 августа в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму, которое является организатором мероприятия.

Участниками семинара станут представители туристических организаций, экскурсоводы, гиды-переводчики, сотрудники управлений спорта и туризма облисполкомов, отделов образования, спорта и туризма горрайисполкомов.

Представители турсферы ознакомятся с достопримечательностями некоторых районов Гомельской области. Сегодня их ожидают обзорные экскурсии по Рогачеву, Чечерску. В Ветковском районе запланировано посещение музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова, а также усадьбы в деревне Хальч.

Во второй день участникам представят тематический "нефтяной" маршрут, который познакомит с циклом добычи нефти и ее переработки, историей и современностью белорусской нефтедобычи. Маршрут стартует на одной из АЗС, проходит через буровую, где расскажут, как ведется поиск и добыча нефти. Гости увидят станок-качалку, узнают о работе фотоэлектрической станции, побывают в музее "Белоруснефти".

Подобные семинары проводятся регулярно, однако в этом году, объявленном в Беларуси Годом малой родины, мероприятие приобретает особую актуальность. Одной из тем, которой будет уделено внимание во время посещения объектов, станет сохранение историко-культурного наследия, его популяризация.

Семинары, которые проходят во всех областях страны, являются частью мероприятий госпрограммы "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. Цель таких форумов - продемонстрировать историко-культурный, туристический потенциал регионов. Уведенное может быть затем использовано при разработке новых или совершенствовании имеющихся туристических маршрутов, что в свою очередь будет содействовать привлечению туристов в страну, расширению рынка внутреннего туризма. Участники семинаров уже ознакомились с достопримечательностями Могилевской, Гродненской, Брестской областей. На очереди - Витебская и Минская.-0-