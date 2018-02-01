Неизвестным страницам истории Бреста посвящена IV конференция "Берасцейскія кнігазборы"

1 февраля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. IV Международная научно-практическая конференция "Берасцейскія кнігазборы" пройдет в Бресте в мае, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе областной библиотеки имени М.Горького Алла Мяснянкина.

Мероприятие является логическим продолжением исследований, начатых областной библиотекой в 2008 году. Нынешняя конференция посвящена 1000-летию Бреста. "Мы попытаемся собрать уникальные, неизвестные до этого времени материалы, посвященные истории Бреста, не только его книжной культуре. Меньше всего мы знаем об истории средневекового города, и это будет основной темой нашей конференции", - сообщила замдиректора.

В числе основных тем также заявлены изучение "биографики", связанной с книжной культурой города и региона: судьбы книгописцев, книгопечатников и книготорговцев, деятельность типографий и библиотек и реконструкция их репертуара, памятники материальной и духовной культуры, история и современное состояние книгопечатания и книгораспространения.

На конференцию приглашены представители библиотек, музеев, архивов, образовательных и научных учреждений, сотрудники издательств из Украины, России, Литвы, Польши. "Ждем наших старых друзей из Киева, Санкт-Петербурга, откликнулись коллеги из Вильнюса, приедут многие книговеды, кто этой темой увлечен. Рассчитываем на то, что будут какие-то новые публикации", - отметила Алла Мяснянкина.

В свою очередь хозяева форума планируют представить коллекцию редких книг и статей, посвященных истории Бреста. "Мы готовим большой проект по оцифровке документов, относящихся к истории Бреста, начиная с первого упоминания о городе. Я думаю, что мы будем делать именно выставку таких материалов", - дополнила собеседница.

Международная научно-практическая конференция "Берасцейскія кнігазборы" проводится с целью сохранения и изучения исторических книгосборов Бреста и региона в контексте книжной культуры Беларуси.

Организаторами конференции выступают областная библиотека имени М.Горького и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома.-0-

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