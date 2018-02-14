Некоторые автобусные рейсы маршрута Минск-Гродно с 1 марта временно отменяются

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта временно вносятся изменения в график движения автобусов по междугородному маршруту Минск-Гродно, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
По субботам и воскресеньям из расписания исключаются рейсы отправлением из Минска в 6.35 и обратно из Гродно в 11.30. В будние дни временно не будут ходить автобусы из Минска в 7.35 и из Гродно - в 15.45. Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.-0-
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