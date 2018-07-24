Некоторые остановки в Минске будут переименованы с 1 августа

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые остановочные пункты общественного транспорта Минска будут переименованы с 1 августа, сообщили БЕЛТА на ГП "Минсктранс".

Так, остановка "Калиновского" на перекрестке ул. Калиновского, ул. Широкой и Логойского тракта в направлении ул. Кнорина получит название "Широкая".

На Логойском тракте в обоих направлениях переименованы "Лукьяновича" - в "Севастопольскую", "Магазин "Электроника" - в "Полиграфическую".

Остановка "Академика Купревича" на одноименной улице в обоих направлениях получит название "Парк высоких технологий".

Сразу несколько остановочных пунктов на ул. Франциска Скорины поменяют свои названия в обоих направлениях: остановочный пункт "Роддом" будет называться "Областной роддом", "Белавтогаз" - "Институт психологии БГПУ", "Институт химии новых материалов" - "Франциска Скорины".

Остановка "Институт неврологии и нейрохирургии" также на ул. Франциска Скорины в обоих направлениях переименована в "РНПЦ неврологии и нейрохирургии". Такое же название получит остановка "Франциска Скорины" на МКАД в направлении Партизанского проспекта.

Пункт "Опытное поле" на перекрестке ул. Франциска Скорины и ул. Программистов в обоих направлениях будет называться "Институт химии новых материалов".-0-