Некоторые остановки в Минске с 1 сентября сменят название

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые остановочные пункты общественного транспорта Минска будут с 1 сентября переименованы, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".
Так, остановка "Школа" по проспекту Пушкина в обоих направлениях получит название "Поликлиника №20", остановка "Техникум" на перекрестке улиц Жудро-Матусевича в направлении улиц Ольшевского, Глебки и Притыцкого - "Индустриально-педагогический колледж".
Остановочный пункт "Универсам "Нарочь" на улице Одинцова в направлении улицы Лобанка переименован в "Гимназию №13", "Универсам "Фрунзенский" по проспекту Пушкина в обоих направлениях - в "Дунина-Марцинкевича", "Автотаксосервис" по проспекту Жукова в обоих направлениях - в "Невский переулок", "Салон проката" по улице Куйбышева в обоих направлениях - в "Студенческую поликлинику".-0-
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