Некоторые остановки в Минске с 17 сентября сменят название

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые остановочные пункты общественного транспорта Минска будут переименованы с 17 сентября, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".
Так, остановка "Дражня" по ул. Ваупшасова в обоих направлениях получит название "Ваупшасова, 33", остановка "Серебрянка" на ул. Малинина в направлении пр. Рокоссовского - "Парк Грековой".
Остановочный пункт "14-й км" по Смиловичскому тракту в обоих направлениях будет называться Смиловичский тракт, "Автовокзал "Восточный" по ул. Тростенецкой в направлении 2-го Велосипедного переулка поменяют на "Тростенецкая".-0-
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