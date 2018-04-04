Немецкий маг и иллюзионист выступит в соцучреждениях Минской и Могилевской областей

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный всему миру немецкий маг и иллюзионист Владимир Шмидт приедет в Беларусь в апреле с благотворительной миссией и проведет серию вступлений, сообщил БЕЛТА специалист по связям с общественностью РМ БКО "Каритас ММА" Дмитрий Мельников.

Это второй визит артиста, действующего члена немецкой, российской и мировой ассоциаций фокусников-иллюзионистов в Беларусь по приглашению столичной организации "Каритас". Он разработал уникальную авторскую методику работы со зрителем и выступает перед разной публикой. Часто сцена различных клубов и дворцов сменяется небольшими залами интернатов, приютов, социальных центров и больниц.

В этот приезд благотворительные выступления совместно с больничными клоунами Funny Nose будут проходить три дня подряд в разных социальных учреждениях Минской и Могилевской областей. 17 апреля артисты посетят Чеховщинскую школу-интернат и Богдановскую СШ. На следующий день они выступят перед посетителями и подопечными Несвижского ТЦСОН и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Наконец, 19 апреля гостей ждут на праздник в Могилевский специализированный Дом ребенка и Белыничскую школу-интернат.-0-