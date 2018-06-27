Несанкционированной торговли и рекламы в Минске стало меньше - горисполком

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске отмечается уменьшение несанкционированной торговли, рекламы в неустановленных местах, а субъекты хозяйствования стали более внимательны к содержанию своих территорий. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

"С прошлого года мы наблюдаем положительную динамику в содержании субъектами хозяйствования прилегающих к их объектам территорий. Например, проходя по улице К.Маркса, сейчас сложно увидеть бумажки, прочий мусор, потому что субъекты хозяйствования поддерживают в течение дня чистоту и порядок, - сказала Марина Малаева. - Уличные торговцы тоже с начала года немного "приутихли". Работа по ним проводится планомерно - центром гигиены и эпидемиологии, управлением торговли горисполкома, районными администрациями. Уменьшилось количество разрисованных зданий и фасадов".

Правила благоустройства и содержания городских территорий приняты решением Мингорсовета депутатов еще в 2016 году, но были актуализированы в марте этого года. Закреплены нормы, согласно которым хозяева частных домовладений, субъекты хозяйствования несут административную ответственность в случае, если не будут содержать закрепленную за ними территорию, фасады зданий и ограждений в надлежащем состоянии. Введена ответственность за несанкционированную торговлю, а за размещение рекламы в неустановленных местах теперь будут отвечать не только рекламодатели, но и распространители. Для такого контроля, по словам Марины Малаевой, есть все необходимые механизмы: группы мониторинга, видеофиксация.

Соответствующее решение Мингорисполкома было опубликовано 19 июня на Национальном правовом интернет-портале, после чего обновленные правила вступили в силу. "Мы сейчас проводим предупредительную работу, чтобы собственники поняли, что содержание своих территорий - это их обязанность", - добавила Марина Малаева.

Она напомнила, что за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов (ст. 21.14) физическим лицам грозит штраф до 20 базовых величин (БВ - Br24,5), ИП - от 10 до 50 БВ, для юридических лиц - от 20 до 100 БВ.

"В утвержденных правилах можно найти четкие ответы на большинство вопросов и обращений, которые поступают от граждан. Определена ответственность каждого. Осталось лишь воспитывать соответствующую культуру поведения. А административное наказание - это один из рычагов воздействия", - отметил депутат Минского горсовета депутатов Олег Аврутин. При этом он подчеркнул важную роль и микросообществ, которые создают атмосферу неприятия поведения, противоречащего установленным правилам. Большую работу по борьбе с несанкционированной торговлей проделали администрации районов, которые создали условия на действующих рынках, точках, определенных для сезонной уличной торговли.

"Мы видим, как в последнее время похорошел Минск. Увеличивается приток туристов в город, что говорит о росте его привлекательности. И это состояние нужно поддерживать всем вместе", - заключил Олег Аврутин.-0-