Ни один ребенок в Беларуси не должен остаться без внимания и поддержки - Орда

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни один ребенок в Беларуси не должен остаться без внимания и поддержки. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время профсоюзной елки, которая прошла сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"У профсоюзов главным всегда был и остается лозунг "Мы вместе" - это лозунг солидарности во всем. Мы никогда не проходим мимо, стараемся помочь, подставить плечо, поддержать. Если случается радость - мы вместе радуемся успехам и удаче, - сказал Михаил Орда. - Сегодня мы также хотим показать детям, что у них, несмотря на все обстоятельства, сложности, всегда будет поддержка и помощь. Если мы будем вместе, будем помогать друг другу - обязательно справимся со всеми проблемами. Все зависит от нас с вами, от нашей солидарности, настойчивости и веры в то дело, которое мы делаем".

Профсоюзная елка собрала в Республиканском Дворце культуры профсоюзов сотни детей из социальных приютов и детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей из разных регионов страны. Маленькие гости праздника смогли стать участниками веселого интерактивного представления. Для каждого ребенка был подготовлен сладкий подарок от Федерации профсоюзов Беларуси, а также сувениры и масса сюрпризов.

По словам Михаила Орды, этот благотворительный праздник - только небольшая часть общей работы, которую проводят профсоюзы по поддержке маленьких граждан страны. "Благотворительные праздники проходят по всей стране. Эти мероприятия еще раз напоминают нам, для чего мы, взрослые, живем и работаем - это, безусловно, наши дети, наше будущее. И каждая подобная встреча, каждый такой праздник дают огромный заряд позитива, огромную мотивацию для того, чтобы достигать больших целей и в целом делать нашу жизнь лучше", - отметил он.

В канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы не только организуют новогодние представления, но и посещают с подарками подшефные детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка во всех регионах страны.-0-

Фото Федерации профсоюзов Беларуси