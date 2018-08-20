20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь летучих мышей пройдет в Беловежской пуще 24 августа, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).
Научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Алексей Шпак расскажет о роли лесных экосистем в поддержании и сохранении популяций рукокрылых. Лекция начнется в 13.00 в конференц-зале национального парка. Кроме того, с 20.30 до 23.00 запланирована экскурсия по Беловежской пуще с изучением мест обитания летучих мышей.
Ночь летучих мышей - часть природоохранного проекта в Беловежской пуще, который реализует АПБ совместно с национальным парком при поддержке Франкфуртского зоологического общества.
В Беларуси насчитывается 19 видов летучих мышей.-0-
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