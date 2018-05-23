"Ночь пожирателей рекламы - 2018" пройдет во Дворце Республики 1 июня

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день лета в Большом зале Дворца Республики состоится самый глобальный и оригинальный фестиваль в мире рекламы и шоу-бизнеса - "Ночь пожирателей рекламы - 2018".

Посетителей фестиваля ждет семичасовая шоу-программа, в которой будет многообразие рекламных роликов. Кроме того, для зрителей будут созданы оригинальные зоны активаций, где каждый сможет весело провести время в перерыве между показами рекламных роликов. Начало в 22.00.

В 2018 году в шоу-программе примет участие Национальная школа красоты, которая является соорганизатором "Мисс Беларусь". В рамках "Ночи пожирателей рекламы" зрители смогут увидеть показ коллекций известных брендов.

В фойе Большого зала будет размещаться самая настоящая сцена, на которой выступят популярные белорусские артисты, а также приглашенный гость DJ VARDA - официальный студийный звукорежиссер Kylie Minogue. Кроме музыкальной программы, у каждого зрителя будет возможность получить специальные подарки от партнеров шоу. -0-