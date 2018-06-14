14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 16 июня возможно ограничение движения на части пр.Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, где пешеход получил тяжкие травмы. Авария произошла в районе Национальной библиотеки 26 октября 2017 года около 5.00. "Для установления обстоятельств происшествия в ночь с 15 на 16 июня на пр.Независимости напротив дома №116 запланирован следственный эксперимент. В связи с этим с 3.00 16 июня на время проведения следственного действия на участке проезжей части пр.Независимости от ул.Филимонова до ул.Калиновского при наличии дождя будет ограничено движение транспортных средств", - проинформировали в СК.
Следователи просят участников дорожного движения заранее учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-
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