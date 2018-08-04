Ночной полумарафон с фонариками пробегут под Гродно

4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 250 участников соберет ночной пробег по пересеченной местности под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 4 августа будет дан старт третьему пробегу "Гродненская ночная десятка". Традиционно он проводится на склонах горнолыжного комплекса в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп". При свете звезд бегунам необходимо будет преодолеть несколько дистанций на выбор по пересеченной местности.

"Популярность пробега из года в год в растет. Сейчас заявки на участие подали свыше 250 любителей бега из Беларуси, Польши, России, Литвы и Хорватии", - рассказали в управлении спорта и туризма. Каждый участник сможет выбрать себе дистанцию по силам.

Впервые в программу соревнований включен полумарафон. На его старт допускаются лишь участники с фонариками. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 км: это четыре круга почти по 5,3 км. Причем на ровную поверхность приходится около 9 км, еще по 6 км займут крутые подъемы и спуски. Маршрут проляжет по травянистым и грунтовым участкам.

В программе традиционные дистанции на 3,333 км и 10 км (три круга по 3,3 тыс. м) также с большим количеством подъемов и спусков и перепадом высот.

Победители будут определяться среди мужчин и женщин в различных возрастных категориях. Призовые составят от Br70 до Br10 в зависимости от места и дистанции, на которой выступал бегун. Традиционно всем добравшимся до финиша будут вручены медали.-0-