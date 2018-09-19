Ночной забег устроят в октябре в Бресте

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 13 октября впервые состоится ночной забег, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Маршрут проложен по центральным улицам города. Старт намечен на 20.00 на набережной Франциска Скорины. Оттуда участники направятся в сторону бульваров Шевченко и космонавтов, свернут на улицу Гоголя, добегут до улицы Фомина и двинутся в парк культуры и отдыха. Затем дистанция проляжет по улицам Мицкевича и Советской, откуда атлеты направятся к месту старта. Общая длина забега составит 7,4 км.

Возможность пробежаться по ночному Бресту представится 500 любителям спорта. Зарегистрировались уже около 300 человек. "Подобных мероприятий в нашем городе еще не проводилось, брестчане активно откликаются на эту инициативу. На популярность бегового движения значительно повлияло проведение брестского полумарафона. Он состоится и в следующем году, первые участники на него уже зарегистрировались", - рассказала Олеся Округ.

Ночной забег символизирует взаимопонимание между пешеходами и автомобилистами. Его маршрут будет пересекать более 20 улиц. На каждом переезде будут стоять волонтеры в светоотражающих жилетах, чтобы на время перекрыть движение транспорта. Оно будет восстановлено, как только атлеты пробегут определенный участок.

Все участники забега получат памятные медали. Ценным призом будет поощрен обладатель самого оригинального светящегося костюма. Завершится спортивный праздник дискотекой клубной музыки.

Организаторами мероприятия выступают Брестский горисполком, спортивный клуб "Золотой мяч".-0-