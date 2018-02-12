Нотариусы 14 февраля бесплатно проконсультируют минчан о заключении брачных договоров

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по бесплатному консультированию граждан по вопросам заключения и удостоверения брачных договоров пройдет в Минске 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Минской городской нотариальной палате.
В День всех влюбленных нотариусы разъяснят, как грамотно составить документ, какие права и обязанности супругов в него допустимо включать, расскажут о порядке исполнения брачного договора.
Консультации будут проводиться в отделе ЗАГС администрации Центрального района города (ул. Богдановича, 17а) и в отделе бракосочетаний главного управления юстиции Мингорисполкома (ул. Коммунистическая, 8) с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Акция направлена на повышение культуры брачных и семейных отношений. Ее организаторами выступают Минская городская нотариальная палата и главное управление юстиции Мингорисполкома.-0-
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