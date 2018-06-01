Новая разметка появилась у пешеходных переходов вблизи пяти минских школ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая разметка появилась возле пешеходных переходов вблизи пяти минских школ, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.

Надписи "Возьмите ребенка за руку" появились у пешеходных переходов вблизи пяти учреждений образования Московского района столицы. Сегодня утром коммунальщики нанесли их белой эмалью на асфальт на подходах к пешеходным переходам у школ №60 и №80 на ул. Карла Либкнехта, у школ №145 и №67 на ул. Алибегова, у школы №83 на ул. Железнодорожной.

Разметка была нанесена ко Дню защиты детей. "В будущем такие надписи появятся на подходах к зебрам возле других школ, а также детских садов района. Опыт Московского распространится на другие районы города", - проинформировала Любовь Трепашко. Она напомнила, что в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!".-0-