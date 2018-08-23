Новая школа откроется в Бобруйске

23 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В микрорайоне Западный Бобруйска 1 сентября откроется новая СШ №34. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик.

В учреждение образования, которое рассчитано на 1020 мест, уже подано 1100 заявлений на обучение детей. "Такой ажиотаж не случаен, поскольку с полной уверенностью можно утверждать, что СШ №34 на сегодня самая современная в Бобруйске, - отметила Виктория Омелюсик. - Каждый учебный кабинет оборудован интерактивной доской, или мультибордом. Школа оснащена системой безопасности и видеонаблюдения. Есть по два спортивных и актовых зала, бассейн. На улице - большой спортивный комплекс, включающий футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, мини-автодром".

С 1 сентября в учебном учреждении запустят проект "Электронная школа". Формирование образовательной среды уже с нового учебного года будет идти на основе облачных технологий: будут электронные карты учащихся, онлайн-сервис "Электронный журнал/Электронный дневник". На базе одного из первых классов откроют лего-класс.

"Ввод в строй нового объекта - долгожданное событие для города. Дети будут получать качественное образование, к тому же снимается проблема в микрорайоне Западный с перегруженностью учебных учреждений", - подчеркнула Виктория Омелюсик.

Возведение школы началось в декабре 2011 года, но из-за отсутствия средств приостанавливалось. Строительные работы возобновлены Бобруйским стройтрестом №13 в 2017 году. В настоящее время уже подписан акт приемки школы, на финише (завершаются внутренние отделочные работы) строительство второй очереди - бассейна.-0-