Новая школа в Бобруйске - одна из самых технически оснащенных в регионе

1 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске сегодня открылась СШ №34, сообщили БЕЛТА в Бобруйском горисполкоме.

Новое учреждение образования является одним из самых крупных и технически оснащенных в регионе и рассчитано на 1020 учащихся. В Беларуси школы, построенные по такому проекту, функционируют в Минске, по одной - в Могилеве и Кричеве. В новой школе укомплектовано 43 класса. При этом зафиксировано рекордное количество пятых классов - 8.

Школа имеет физкультурно-оздоровительный профиль: два спортзала, тренажерный, зал хореографии и гимнастический, две баскетбольные площадки, три - волейбольные, скалодром. В отдельно стоящем здании бассейн с 50-метровыми дорожками, который смогут посещать и жители микрозоны в свободное от учебных занятий время.

Для первоклашек оборудован лего-класс, который добавит наглядности в процессе изучения азбуки и решения математических задач. Электронная "начинка" школы: 31 интерактивная доска, 13 мультибордов, 7 телевизоров с диагональю экрана в 43 дюйма, на столе у каждого учителя - компьютер, у учеников - электронные дневники и личные карточки.

В учреждении образования созданы условия для детей с ограниченными возможностями: есть лифты и пандусы, специальным образом оборудованы туалеты. Все учащиеся имеют единую школьную форму: костюмы в одной цветовой гамме - темно-синей, с ярким элементом - оранжевым галстуком и шевроном с эмблемой школы.

"Ввод в строй нового объекта - долгожданное событие для города. Дети будут получать качественное образование, к тому же снимается проблема в микрорайоне Западный с перегруженностью учебных учреждений", - отметила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик.

Возведение школы началось в декабре 2011 года, но из-за отсутствия средств приостанавливалось. Строительные работы были возобновлены в 2017 году. Финансировалась стройка из трех источников: республиканского, областного и городского бюджетов.-0-