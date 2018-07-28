Новая станция скорой медицинской помощи открылась в Бресте

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новая станция скорой медицинской помощи торжественно открылась сегодня в Бресте. Событие стало подарком брестчанам к Дню города, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия приняли участие руководители области и города, депутаты, представители медицинских учреждений и общественности города. Председатель облисполкома Анатолий Лис отметил труд строителей, которые смогли качественно и в сжатые сроки возвести столь значимый социальный объект.

Станция скорой помощи построена в развивающейся заречной части Бреста, где уже сейчас проживают более 100 тыс. человек. Генподрядчиком строительства выступило объединение "Брестоблсельстрой". Работы на объекте начались в октябре прошлого года согласно мероприятиям, посвященным 1000-летию областного центра. По предварительным расчетам, на эти цели из городской казны было направлено около Br6 млн.

Новая станция СМП представляет собой трехэтажный административно-бытовой корпус с надземным отапливаемым гаражом-стоянкой для автомобилей скорой медицинской помощи и летней площадкой. На территории обустроены стерилизационная, система для обезвреживания медицинских отходов и специальный блок для заправки кислородных баллонов, комнаты отдыха для сотрудников, а также столовая, душевые, конференц-зал.

На станции будут работать 12 бригад скорой помощи. Такое количество определено для обслуживания всего юго-западного района и близлежащих населенных пунктов. До сих пор станция СМП размещалась в центре города, на улице с односторонним движением и повышенным трафиком. Новое место расположения позволит работникам неотложки оперативно реагировать на вызовы. Филиал на Пушкинской продолжит функционировать как подстанция скорой помощи "Центральная", где будут дежурить шесть бригад скорой.

"Со времен своего основания служба скорой медицинской помощи города не имела таких условий для работы. И это очень важно не только для медицинских работников, но и жителей юго-западных микрорайонов в части доступности скорой помощи. Кроме того, любой житель вне рабочее время других медицинских учреждений может обратиться сюда за помощью. Для этого у нас есть кабинет временного пребывания пациентов", - отметила заведующая филиалом скорой медицинской помощи Валентина Пашкевич.

Ежегодно в области на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов здравоохранения направляется более Br20 млн. На техническое переоснащение организаций здравоохранения - более Br7 млн. Только в 2017 году для службы скорой медицинской помощи региона было приобретено 23 новых автомобиля. Сейчас парк СМП в области насчитывает 156 автомобилей, в том числе 16 реанимобилей.-0-

Фото Вадима Якубёнка