Новая техника для улучшения обращения с отходами пополнила систему ЖКХ Пуховичского района

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая техника для улучшения обращения с отходами пополнила систему жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского района, сообщили БЕЛТА в МОО "Экопартнерство".

Унитарному предприятию "Жилтеплосервис" коммунального хозяйства Пуховичского района переданы новый бульдозер и микроавтобус, с помощью которых будут ликвидироваться стихийные свалки, а также организуется сбор отходов электронного и электрического оборудования в сельской местности. Техника была закуплена по проекту, реализуемому районными властями при поддержке МОО "Экопартнерство".

Передача техники проходила с участием программного менеджера представительства Европейского союза в Беларуси Филиппа Бернарда, заместителя председателя Пуховичского райисполкома Андрея Кременя, директора УП "Жилтеплосервис" КХ Иосифа Кучко, исполнительного директора МОО "Экопартнерство" Алины Бушмович, которые отметили важность мероприятия для развития района.

В частности, по словам Андрея Кременя, на территории Пуховичского района размещается большое количество садовых товариществ, рядом с которыми образуются несанкционированные свалки. "Эта техника поможет избавиться от стихийных свалок, убрать мусор и выровнять замусоренные территории, чтобы посадить там леса либо со временем выйти на полевые угодья, которые можно будет использовать", - сказал зампредседеателя Пуховичского райисполкома.

Проект по развитию услуг в сфере управления отходами для сельского населения Пуховичского района финансируется ЕС. Его бюджет составляет 391,7 тыс. евро. За два года реализации проекта создана стратегия интегрированного управления отходами электронного и электрического оборудования в районе. Кроме того, в семи учреждениях образования установлены контейнеры для компостирования органических отходов, проводится информационная работа с жителями по вопросам обращения с отходами. Она включает распространение буклетов, брошюр, плакатов и другой печатной продукции, установку билбордов, обучающие семинары, конкурсы и акции.

В 2018 году в деле улучшения системы обращения с отходами в Пуховичском районе планируется установка контейнеров для сбора батареек в общественных местах, введение в эксплуатацию площадки для хранения отходов электронного и электрического оборудования, проведение информационных мероприятий.-0-

Фото "Экопартнерство".