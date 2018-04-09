Новая ветка Минского метрополитена будет тише

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная разработка структурного подразделения швейцарского концерна Sika в Беларуси и завода железобетонных изделий УП "Минскметрострой" сделает новую ветку столичной подземки еще безопаснее и тише, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Особая технология эластичного крепления рельсов была впервые применена в минском метро при монтаже путей новых станций "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Это позволит значительно уменьшить уровень и интенсивность вибраций, возникающих при движении поездов. Такой способ крепления снизит шум на 10-20 децибел, то есть в восприятии человека почти наполовину.

Суть разработки в том, что состав на полиуретановой основе крепит рельсы к основанию, заполняя неровности основания и обеспечивая высокую прочность сцепления с бетоном и сталью. Использование такой технологии повысит комфорт и безопасность движения, увеличит срок эксплуатации полотна (он превысит 60 лет) и подвижного состава. В долгосрочной перспективе обслуживание путей обойдется на 80-90% дешевле по сравнению с классическим полотном.

Подобная технология эластичного крепления рельсов набирает популярность в мире, поскольку обеспечивает современные требования к скорости, безопасности, комфорту. Она уже была опробована в Лондоне, Милане, Нюрнберге, Праге, Токио, Москве и Санкт-Петербурге.

Sika - международный химический концерн, мировой лидер по производству материалов и технологий для строительства и транспортного машиностроения. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства в 100 странах мира.-0-