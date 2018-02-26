Новаторские разработки представят юные техники на областной конференции "Квант" в Витебске

26 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XX Научно-практическая конференция "Квант" среди учащихся учреждений дополнительного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Витебского региона пройдет 1 марта, сообщили БЕЛТА в Витебском областном дворце детей и молодежи.

Юные конструкторы и рационализаторы соберутся на базе отдела технического творчества дворца, где не только представят доклады, но и продемонстрируют сами работы. Все они будут распределены по девяти секциям, соответствующим разным направлениям научно-технического творчества: "Физика", "Телемеханика, автоматика, робототехника", "Радиотехника и радиоэлектроника", "Астрономия и ракетокосмический моделизм, "Мультимедийные технологии", "Программирование и вычислительная техника", "Научные исследования в области энергосберегающих технологий", "Техническое моделирование", "Техническое конструирование".

Оценивать выступления учащихся будет жюри из числа преподавателей вузов, института развития образования и областного дворца детей и молодежи. Победителей и призеров ждут награды управления образования Витебского облисполкома.-0-