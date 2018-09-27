Новейшие разработки по радиационной безопасности представляют ученые шести стран на форуме в Гомеле

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/ Новейшие разработки по радиационной безопасности представляют ученые из шести стран на международной научной конференции "Радиобиология: актуальные проблемы", которая проходит в Гомеле 27-28 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в работу форума на базе Института радиобиологии НАН Беларуси включились ученые из более 30 научных и научно-практических организаций Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Швеции и Японии.

В тематическом плане конференции - методы радиоэкологического мониторинга загрязнений окружающей среды на отдаленном этапе после ядерных аварий на Чернобыльской АЭС и Фукусима-1, а также на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Заявлены и вопросы перераспределения и переноса радионуклидов в экосистемах.

Представители японской компании EM Research Organization сотрудничают с Институтом радиобиологии в Гомеле с 1996 года. "После аварии на Фукусиме мы получили очень много полезной информации от гомельских ученых, которая помогает в развитии разрабатываемых нами продуктов", - рассказал представитель компании Шуичи Окумоту. Организация занимается производством микробиологических препаратов, которые используются в сельском хозяйстве в качестве добавки для повышения качества и количества урожайности. Исследования также показали, что разработанный продукт помогает снизить переход радиоактивных цезия и стронция из почвы в растение.

Свои наработки по изучению радиационной и экологической обстановки в бассейнах малых трансграничных рек представил доцент физико-математических наук Института ядерной физики Министерства энергетики Казахстана Владимир Солодухин (Алматы). По его мнению, состояние водных ресурсов различных стран имеет общие тенденции. "Есть очень много подходов и методик для изучения радиационно-экологической обстановки. Знаю, что в вашей стране все это хорошо развито. Объединив усилия, гораздо проще найти действенные способы решения любой проблемы", - подчеркнул он.

Также ученые затронут широкий спектр вопросов, касающихся всех сфер жизни людей. В европейских странах набирает актуальность и проблема накопления радиоактивного радона в жилых зданиях. Ученые из Екатеринбурга готовы представить научное обоснование стратегии обеспечения радиационной безопасности на примере своего опыта. Их коллеги из Москвы и Симферополя проанализировали психофизические показатели детей и подростков, увлеченных современными гаджетами.

По итогам двухдневного форма будет опубликован сборник материалов конференции, также материалы представят на сайте Института радиобиологии.

Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси - ведущее научное учреждение страны в области радиобиологии, созданное в 1987 году постановлением Совета Министров БССР для решения научных проблем ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2003 году, в соответствии с поручением Президента Беларуси о сосредоточении в Гомеле научного потенциала, занимающегося проблемами ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, Институт радиобиологии переведен из Минска в Гомель. С тех пор в областном центре ежегодно собираются представители научных кругов в сфере радиобиологии разных стран.-0-