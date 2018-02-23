Новейший артроскопический комплекс установлен в Гомельской областной клинической больнице

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новейший артроскопический комплекс с ультравысоким качеством разрешения для диагностики различных патологий суставов установлен в Гомельской областной клинической больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий травматолого-ортопедическим отделением данного учреждения, главный травматолог Гомельской области Юрий Косс.

Оборудование позволяет получать качественную визуальную характеристику внутрисуставных структур, определять оптимальное решение при оперативном вмешательстве. При этом травматичность процедуры и риск развития осложнений минимизированы, а время проведения процедуры значительно сокращено.

Первая операция с применением новой установки выполнена сегодня в травматолого-ортопедической операционной. "Использование артроскопического комплекса при оперативном вмешательстве на левом плечевом суставе пациента способствовало установлению точного диагноза и определению тактики дальнейшего лечения", - прокомментировал Юрий Косс.

Установка нового оборудования стала одним из этапов реализации мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Закупка оборудования произведена за счет средств областного бюджета. Стоимость комплекса составила Br484 тыс. "Данный аппарат с комплектом рабочего инструментария является единственным в своем классе оборудованием ультравысокого разрешения визуализации в Беларуси", - добавил собеседник.-0-