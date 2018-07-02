Новинки, классику и мультфильмы покажут в кинозоне фестиваля "Проходной двор" в Гомеле

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Третий фестиваль городской культуры "Проходной двор" пройдет в Гомеле в День Независимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре моды и красоты "Хрустальная нимфа", который организует мероприятие.

По традиции фестиваль городской культуры разместится во внутреннем дворе предприятия "Полеспечать". Ноу-хау этого мероприятия - обустроенная в одном из помещений кинозона. Здесь гомельчане и гости города смогут увидеть новинки киноиндустрии и ленты, ставшие классикой. А для самых маленьких предусмотрен особый репертуар - мультфильмы.

На фудкорте повара городских ресторанов и кафе предложат хот-доги, бургеры, кесадильи и другие блюда и напитки.

В этом году будет расширена детская зона. "Учитывая опыт прошлых фестивалей, решили больше пространства выделить для малышей. Очень многие приходят на праздник семьями, поэтому важно найти занятие для всех. Продумана занимательная программа для тех, кто любит рисовать, бегать и веселиться", - пояснили в "Хрустальной нимфе". Предусмотрены и зоны отдыха для молодежи.

Гости праздника, желающие увидеть свой образ в юмористическом амплуа, могут стать моделями для шаржиста. Веселые портреты и отличное настроение останутся горожанам на память об этом фестивале.

Модники и ценители эксклюзива найдут уникальные вещи на выставке-продаже дизайнерской одежды и аксессуаров, ремесленных товаров. Красок и эмоций в атмосферу фестиваля добавят профессиональные флористы Гомеля. Влюбленные, заглянувшие в "Проходной двор", смогут сделать приятное своим спутницам, подарив авторские букеты, например, из ароматной лаванды.

Весь день будет работать музыкальная площадка, где зажигательные композиции представят гомельские диджеи.

Организаторы подчеркивают, на этот раз сделали все возможное, чтобы фестиваль городской культуры "Проходной двор" обрел новые черты и стал достойным украшением праздника. "На этой креативной площадке каждый получит возможность познакомиться с самыми прогрессивными идеями в сфере искусства и моды", - отметили они.-0-