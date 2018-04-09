Новое кладбище появится на выезде из Минска

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выезде из Минска планируют создать кладбище "Лесное". Об этом сообщил сегодня директор КУП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Николай Ракевич на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из 23 кладбищ в нашем ведении только одно - "Западное" - полностью действующее. На других кладбищах производятся захоронения на ранее выделенных местах либо в существующие могилы, - сказал Николай Ракевич. - Но и на "Западном" свободные площади заканчиваются. По нашим расчетам, через год-полтора хоронить там станет негде. В связи с принятыми решениями Мингорисполкома начата работа по созданию нового места для погребений - кладбища "Лесное". Сейчас завершаются проектные работы".

Место для будущего погоста выбрано в районе поселка Малый Тростенец, на выезде из Минска в могилевском направлении. К строительству приступят в 2019 году. Территория кладбища займет не менее 80 га, что позволит осуществлять захоронения в течение 15-20 лет.

В составе спецкомбината функционирует и крематорий. "В 2012 году кремация использовалась в 35% случаев захоронений, которые мы осуществляли. В 2017 году их процент достиг уже 50%. В настоящее время мощность крематория позволяет удовлетворять спрос. Однако печи почти выработали свой ресурс и требуют капитального ремонта в ближайшее время. Финансировать эти работы планируется за счет средств комбината и городского бюджета", - добавил Николай Ракевич.-0-