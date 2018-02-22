Новое оборудование и современные средства связи для скорой помощи закупят в Минске к Евроиграм-2019

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое медоборудование и современные средства связи для скорой медицинской помощи закупят в Минске к II Европейским играм 2019 года, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко на пресс-конференции на тему "Совершенствование медицинского обслуживания в Минске" в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время активно ведется подготовка службы скорой медпомощи к работе по медицинскому обеспечению II Европейских игр. В 2018 году для столичной службы СМП будет закупаться медоборудование, современные средства связи, автомобили", - сказал Сергей Малышко.

Будут закуплены аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, радиостанции транкинговой связи. Для улучшения оперативного управления бригадами СМП проведут модернизацию программного обеспечения автоматизированной системы управления службы 103 города Минска.

На текущий год запланировано начало строительства новой подстанции СМП в Лошице.

В 2017 году для оказания скорой медпомощи населению столицы и ее гостям работало 160 бригад скорой медпомощи. Они размещены на десяти подстанциях СМП. Всего за прошедший год бригады скорой помощи выполнили 637 586 выездов. Они были задействованы для медобслуживания 2660 спортивных и культурно-массовых мероприятий.-0-

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