Новое пожарное депо в Бресте появится к маю 2019 года

25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно заложили новое пожарное депо, передает корреспондент БЕЛТА.

Символическая закладка фундамента будущего здания состоялась в юго-западном микрорайоне города. Это новый микрорайон, который активно развивается. Сейчас здесь проживают более 60 тыс. человек, расположено 20 объектов социально-бытового назначения. Обеспечивать безопасность этой части Бреста и будет новое пожарное аварийно-спасательное подразделение.

Это будет уже пятая пожарная аварийно-спасательная часть в городе. Объект включен в план мероприятий, утвержденный распоряжением Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста", и Государственную инвестиционную программу. Возведением здания займутся специалисты КУП "Брестжилстрой". Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в мае 2019 года. Здесь разместится восемь единиц современной техники для тушения пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций. На территории пожарного депо проектом также предусмотрено возведение учебно-спортивного комплекса для тренировок спасателей и спортивно-массовых мероприятий.

В мероприятии по случаю начала строительства нового пожарного депо приняли участие представители МЧС, горисполкома, строители.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС РБ