Новогодние подарки от Президента вручены пациентам Могилевской областной детской больницы

5 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новогодние подарки от Президента сегодня вручены пациентам Могилевской областной детской больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Сувениры и сладости привезла заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова ребятам, которые проходят лечение в хирургическом и отделении ортопедии и травматологии.

Наталья Жукова встретилась с детьми и их родителями, поздравила с Новым годом и Рождеством, вручила подарки. "Я получила самые теплые впечатления от общения. Когда вручала подарки, в глазах детей светилось столько благодарности и радостных эмоций. По воле обстоятельств ребята вынуждены проводить праздники, проходя лечение в медучреждении, но даже несмотря на это, они находятся в обстановке доброты и внимания. Дети верят, ждут праздника и их мечты сбываются, в том числе благодаря вот таким благотворительным акциям. Поэтому я признательна, что мне выпала почетная миссия дарить радость детям", - отметила заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова и главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско дарят подарки детям.

София Леткова

Эвелина Сазонова

Она сегодня посетила и Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, где также вручила воспитанникам новогодние подарки от Президента.

В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети". Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают подарки. Главная задача благотворительного марафона - дать почувствовать всем детям и прежде всего тем, кто нуждается в особом внимании общества, радость новогодних и рождественских праздников. Акция проходит под патронатом Президента Беларуси. Она стартовала 11 декабря и продлится по 10 января.-0-

Фото Олега Фойницкого