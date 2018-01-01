Новогодняя ночь в Витебске собрала семьи вместе

1 января, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Самая волшебная ночь в году подарила многим жителям Витебска настоящее новогоднее чудо - собрала семьи за одним праздничным столом, передает корреспондент БЕЛТА.

На улицах и проспектах, даже на площади Победы возле главной елки области, было немноголюдно. Бой курантов здесь встретили и стали зрителями трехчасовой программы-поздравления от лучших творческих коллективов и исполнителей пара сотен человек. Лишь к традиционному салюту подтянулись жители окрестных домов, компании, направляющиеся на продолжение праздника в заведения, и родители с детьми. "Был бы снежок, уверена, собралось бы больше людей, - сказала молодая мама Наталья Аксенова. - В прошлом году мы ходили сюда на каток с ребенком. Было весело и много народа. А в этом году пришли ради ребенка: он хотел на салют, ради этого до двух ночи старались не уснуть".

Остальной город в это время тоже не спал: на улицы и дворы лился теплый свет из окон сотен домов, где за праздничным столом у нарядной елки собрались целые семьи. Взрослые дети приехали к родителям. Братья и сестры, внуки, кузены, крестные - так много тех, кому в ежедневной суете не только встретиться, но и созвониться бывает трудно. Но они сделали исключение в самый семейный праздник.

Сразу после полуночи люди стали выглядывать в окна, вышли на балконы, чтобы поздравить с Новым годом случайных прохожих, жильцов соседнего дома, весь мир. А заодно полюбоваться искрами разноцветных салютов и фейерверков, которые то тут, то там вспыхивали во дворах и над крышами вдали. В воздухе пахло порохом, без верхней одежды даже при трех градусах тепла постепенно начинала пробивать дрожь. Но оторваться от этого зрелища было непросто - есть какая-то манящая и объединяющая людей магия в новогодних фейерверках.

Развлекательные и музыкальные программы для жителей были организованы и в микрорайонах города: на Пролетарской площади, площадке возле кинотеатра "Бригантина", в поселках Руба и Тарный, микрорайонах Билево и Медцентр. Кое-где на улицах можно было встретить компании нарядно одетой молодежи, семьи, которые выгуливали собак (чем не повод совместить праздничную прогулку с хозяйской обязанностью), и даже велосипедистов в алых колпаках Санта-Клауса. Но особенно бурно новогодняя ночь в Витебске протекала в многочисленных заведениях. Каждое кафе или ресторан предложил свою тематическую программу: в стиле церемонии вручения кинопремии "Оскар", с магическим шоу и караоке, снежной сказкой, крутой рок-дискотекой, сетами от лучших диджеев и кавер-групп и даже монохромным дресс-кодом с обязательным атрибутом - очками с цветными стеклами.

А по всей Витебской области в эту ночь прошло 220 праздничных уличных мероприятий, которые, по подсчетам правоохранителей, собрали около 28 тыс. человек. И торжества, интерактивно-развлекательные программы, представления и музыкальные вечера, экскурсии и квесты в учреждениях культуры будут длиться еще две недели. Поэтому даже те, кому не посчастливилось встретить Новый год так, как хотелось, смогут повторить попытку и насладиться волшебством праздника.-0-