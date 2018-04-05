Новополоцкий завод металлоконструкций с начала года создал более 60 новых рабочих мест

5 апреля, Полоцкий район /Алена Тихонова - БЕЛТА/. СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" в деревне Фариново в марте перешел на трехсменное производство. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА директор по связям с инвесторами Игорь Шурпаков, с начала года предприятие приняло на новые рабочие места более 60 человек.

"С марта мы перешли на трехсменный режим работы. Чтобы обеспечить полноценное производство, были созданы новые рабочие места. На 1 апреля наш коллектив насчитывал 389 человек, а в начале года на заводе трудилось 325 работников", - констатировал Игорь Шурпаков.

Он подчеркнул, что предприятие продолжает расширять производство и набирает людей - требуются слесари и сварщики. На работу в деревню Фариново Полоцкого района приезжают жители Новополоцка и Полоцка - средняя заработная плата здесь более Br1 тыс. Завод ежегодно принимает на практику учащихся учреждений профтехобразования и ПГУ, предоставляет рабочие места молодым специалистам.

НЗТМ - предприятие относительно молодое, но авторитетное. Здесь не без гордости перечисляют объекты, где использовались их металлоконструкции. Это и кровля стадиона "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге, и подземные сооружения "Уралкалия", и проекты "Газпрома". География поставок очень широкая - от Москвы до Ямала и Тобольска. Практически вся продукция предприятия отправляется за пределы Беларуси.

По словам Игоря Шурпакова, в Фариново уже получают заказы из стран Евросоюза. "С нами хотят сотрудничать. После того, как сертифицируем свою продукцию по европейским нормам, будем выходить и на этот рынок. Перспектива очень близкая - речь идет о 2-3 месяцах", - поделился собеседник. Он также рассказал, что сейчас ведутся переговоры с французами. "Думаем о создании на нашей базе совместного предприятия", - отметил представитель НЗТМ.

Сейчас завод приступил к практической стадии реализации проекта по выпуску импортозамещающей продукции - сварного решетчатого настила. Новое производство станет итогом второй очереди реконструкции комбината сельского домостроения, на базе которого разместился современный завод. Реализация этого инвестпроекта включена в госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Сварной решетчатый настил - тип металлических покрытий, который отличается хорошей устойчивостью к деформации при значительных нагрузках. Его можно использовать в тяжелых погодных условиях различных регионов. Покрытие широко применяется при возведении объектов нефтехимического комплекса. "Это для Беларуси инновационная продукция, ее никто у нас не выпускает. Мы для своих конструкций покупаем настил в Польше. Хотим организовать выпуск у себя и насытить белорусский рынок. Открыть производство планируем в 2019 году", - пояснил Игорь Шурпаков.

Кроме того, завод в перспективе намерен заняться выпуском промышленных печей, различных емкостей, металлоконструкций для холодильных установок и прочего нестандартизированного оборудования. "Это перспективное направление, и мы будем его развивать", - констатировал эксперт.

Предприятие не отстраняется и от решения проблем населенного пункта. Совместно с депутатами и местными жителями решили обустроить в деревне детскую площадку. Завод оказывает спонсорскую помощь детским домам и учреждениям образования.

СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" создано 17 ноября 2011 года, входит в группу компаний "Промстрой". При этом производство продукции началось в 2015 году, полностью введен в эксплуатацию завод в 2016 году. Предприятие ориентировано на разработку чертежей КМД (3D-моделирование), изготовление технологических металлоконструкций, нестандартного оборудования и трубопроводов, а также монтаж металлоконструкций и трубопроводов. Площадкой для реализации проекта по основанию завода стали приобретенные на аукционе неиспользуемые промышленные здания и сооружения общей площадью более 40 тыс. кв.м в деревне Фариново (Полоцкий район).-0-