Новосибирск готов поделиться с Минском опытом создания "умных остановок" и колл-центров

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новосибирск готов поделиться с Минском опытом создания "умных остановок" и автоматизации колл-центров. Возможные варианты сотрудничества предприятий и организаций двух городов обсуждались сегодня на встрече в Минской городской ратуше, которая прошла в рамках Дней делового и экономического сотрудничества "Новосибирск - Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, российская компания НПО "Автоматика" предлагает реализовать в системе общественного транспорта города проект "Умная остановка". Как отметил гендиректор НПО Александр Шелепов, подобные решения уже внедрены на двух остановочных пунктах в Новосибирске. В планах на текущий год обустройство еще 30 остановок в столице Сибирского федерального округа, подписание соглашения с Казахстаном по оборудованию 50 остановок. "Мы готовы сотрудничать в этом направлении и с Минском, в том числе рассмотрим вопрос коллаборации инженерных и технических решений", - сказал Александр Шелепов.

Компактный "умный блок" позволяет на электронном табло отображать необходимую информацию о городских маршрутах, достопримечательностях, времени прибытия транспорта, построить маршрут от заданной точки до конечной, найти в электронном справочнике нужную организацию и посмотреть режим работы, вызвать скорую помощь или милицию. "Здесь реализовано голосовое управление, достаточно нажать кнопку и произнести необходимый запрос", - пояснил Александр Шелепов.

ООО "Айвойс Технолоджи" представляет в Минске платформу по автоматизации голосовых клиентских коммуникаций на базе искусственного интеллекта с использованием распознавания и генерации речи. По словам представителя компании Андрея Заворина, предлагаемые технологии направлены на автоматизацию колл-центров и могут быть реализованы на любом языке.

"Наш сервис используют около 100 компаний в России и за рубежом. Для городского хозяйства Беларуси предлагаем платформу для сбора показаний приборов учета. В автоматизированном режиме процесс занимает две минуты, одновременно работают 200-300 каналов связи. Есть решения по автоматизации записи к врачу в медицинских учреждениях и проекты для бизнеса по системам лояльности. С краевыми администрациями соседних регионов разрабатываем геоинформационную платформу для туристов на китайском, английском, русском языках. В Беларуси мы рассматриваем возможность создания совместного предприятия, возможно, на базе Парка высоких технологий, которое могло бы заниматься внедрением наших решений в Беларуси и за ее пределами", - отметил представитель компании Андрей Заворин.

С белорусской стороны во встрече приняли участие представители комитета экономики, управления городского хозяйства и энергетики, управления спорта и туризма Мингорисполкома, ГУ "Столичный транспорт и связь", ГП "Минсктранс", УП "Минскводоканал", с российской - представители департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска, Новосибирского завода химконцентратов, ООО "Болид", Новосибирского патронного завода, ООО "Единый спортивный абонемент", компаний "Комбест", "Айвойс Технолоджи", НПО "Автоматика".

Мероприятия дней делового и экономического сотрудничества "Новосибирск - Беларусь" запланированы в Могилеве, Гомеле, Бобруйске. Состоятся деловые встречи, отраслевые круглые столы.

Российская делегация посещает Минск 28-29 мая. Ее возглавляют руководители мэрии Новосибирска. В программе визита значится посещение холдинга "Белкоммунмаш", презентация промышленного потенциала региона. На 29 мая намечено участие представителей Новосибирска в Белорусском промышленном форуме.

Проведение серии мероприятий позволит укрепить имеющиеся и установить новые интеграционные связи, увеличить товарооборот.-0-