Новую кадастровую оценку земель общественно-деловой зоны Минска планируется утвердить в столице

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую кадастровую оценку земель общественно-деловой зоны Минска планируется утвердить в Минске, сообщила сегодня начальник землеустроительной службы Мингорисполкома Наталья Тюптенкова на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году служба совместно с Национальным кадастровым агентством осуществит подготовку в установленном порядке и принятие решения по утверждению новой кадастровой оценки земель Минска по общественно-деловой зоне. Также предстоит решить задачу по установлению и регистрации границ районов, созданию ЗИС (Земельной информационной системы. - Прим. БЕЛТА) столицы на базе материалов аэрофотосъемки", - отметила Наталья Тюптенкова.

Также земслужба в текущем году намерена ужесточить контроль за качеством и сроками рассмотрения поступающих обращений, решить вопросы по земельным участкам, ранее предоставленных инвесторам, инвестдоговоры с которыми расторгнуты. Разработан алгоритм последовательности действий между отделами, позволяющий своевременно контролировать сроки освоения земельных участков, предоставленных для целей нового строительства.

Для снижения количества технических ошибок в решениях горисполкома инициировано проведение Дней качества с организациями по землеустройству, планируется усилить работу с гражданами и юрлицами по разъяснению земельного законодательства.-0-